Источник: «Краснодар» отпустит Волкова в «Зенит»

Защитник «Краснодара»продолжит карьеру в

По информации Sport24, руководство «Краснодара» согласилось продать Волкова в «Зените» в обмен на отказ санкт-петербургского клуба от выкупа полузащитника «Балтики» Данилы Козлова.

В ближайшее время Козлов перейдет в «Краснодар», а Волков станет игроком «Зенита».

Ранее стало известно, что «Краснодар» отстранил Волкова от первой команды после того, как игрок потребовал отпустить его в «Зенит».

Transfermarkt оценивает стоимость Волкова в 4,5 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 22 матча и сделал три результативные передачи.