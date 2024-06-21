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    «Краснодар» согласовал контракт с Козловым

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    Полузащитник «Балтики» Данила Козлов близок к переходу в «Краснодар».

    Данила Козлов
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    Данила Козлов

    По информации журналиста Ивана Карпова, Козлов уже прошел медосмотр для перехода в «Краснодар».

    Источник также утверждает, что футболист согласовал с «быками» пятилетний контракт.

    При этом по-прежнему есть вероятность, что «Зенит» сорвет переход Козлова, если повторит предложение «Краснодара».

    Отмечается, что Козлов не заинтересован в переходе в «Зенит».

    Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатит «Балтике» за 19-летнего игрока 120 миллионов рублей.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Козлова в 1,8 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 10 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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