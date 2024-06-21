LiveSport.Ru опубликовал полный календарь РПЛ сезона 2024/25

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Новый чемпионат России по футболу стартует уже 19 июля, последний тур намечен на 24 мая 2025 года.

«Зенит» начнет защиту титула матчем в Оренбурге. «Краснодар» сыграет в Грозном, а «Динамо» дома примет воронежский «Факел».

Первое дерби сезона «Зенит» — «Спартак» состоится в 6 туре (23 августа), ЦСКА — «Спартак» — в 14 туре, 1 ноября.

Интересно, что в 30-м туре состоится матч «Краснодар» — «Динамо», которым закрывался предыдущий сезон.

В новом сезоне РПЛ два дебютанта: «Акрон» и «Динамо» Махачкала. Кроме того, в лигу вернулись «Химки».

Полный календарь РПЛ доступен тут.