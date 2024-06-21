ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Егор Титов«Грузия еще всех удивит». Егор Титов — о сюрпризах на старте Евро-2024, провале Украины и «лебединой песне» Модрича
    Все новости спорта

    LiveSport.Ru опубликовал полный календарь РПЛ сезона 2024/25

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Нижний Новгород Оренбург Ростов Спартак Факел Химки ЦСКА Акрон Динамо-Махачкала
    В разделе календарей LiveSport.Ru появился полный календарь Российской Премьер-лиги сезона 2024/25 годов.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Новый чемпионат России по футболу стартует уже 19 июля, последний тур намечен на 24 мая 2025 года.

    «Зенит» начнет защиту титула матчем в Оренбурге. «Краснодар» сыграет в Грозном, а «Динамо» дома примет воронежский «Факел».

    Первое дерби сезона «Зенит» — «Спартак» состоится в 6 туре (23 августа), ЦСКА — «Спартак» — в 14 туре, 1 ноября.

    Интересно, что в 30-м туре состоится матч «Краснодар» — «Динамо», которым закрывался предыдущий сезон.

    В новом сезоне РПЛ два дебютанта: «Акрон» и «Динамо» Махачкала. Кроме того, в лигу вернулись «Химки».

    Полный календарь РПЛ доступен тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • И без Мбаппе можно забивать!
  • Нидерланды — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Голов будет в достатке?
  • Словакия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • А давайте поставим на голевое шоу?!
  • Польша — Австрия. Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 21 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Словакия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Польша — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Перу — Чили
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бельгия — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Жетысу — Кайсар
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Кызылжар — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры