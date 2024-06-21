Ребров: Мы действительно пытались изменить результат и заслужили победу

Главный тренер сборной Украинывысказался о матче против Словакии (2:1).

«Я очень рад за игроков. Мы очень хорошо отреагировали на пропущенный мяч. В перерыве мы поменяли расположение в прессинге. Игроки, которые вышли со скамейки запасных, помогли нам. Самое главное, мы проявили свой дух. Мы действительно пытались изменить результат и заслужили победу.

Мы очень плохо сыграли с Румынией, но парни проявили другой характер и заслужили победу. Нам нужно сосредоточиться на следующей игре, но это была очень важная победа для команды и для страны», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

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После этого матча Украина занимает 2-е место в группе Е с 3 очками в активе. В следующем матче сборная сыграет против Бельгии 26-го июня.

Словакия располагается на 3-й строчке с тем же количеством баллов (3). В следующем поединке словаки встретятся с Румынией 26-го числа.