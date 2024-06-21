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    Польша — Австрия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Евро-2024 между сборными Польши и Австрии

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    Сборная Австрии
    Сборная Польши сыграет с Австрией в рамках второго тура группы D. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Польша

    Сборная Польши начала свое выступление на Евро-2024 с матча против Нидерландов, который прошел в Гамбурге 16 июня. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Нидерландов, а единственный гол за Польшу забил Адам Букса, отличившись на 15-й минуте.

    Польша пробилась на Евро-2024 через плей-офф после того, как заняла третье место в своей квалификационной группе. После ничейного исхода матча с Уэльсом в финале плей-офф поляки обеспечили себе участие участие на турнире, выиграв в серии пенальти.

    На групповом этапе Евро-2024 Польше предстоит сыграть еще два матча. Сегодня состоится игра против Австрии, а последний матч группового этапа пройдет 25 июня против Франции в Дортмунде.

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    Австрия

    В первом туре сборная Австрии играла против Франции в Дюссельдорфе. Исход встречи решил автогол австрийского защитника Вёбера, который срезал мяч в свои ворота на 38-й минуте встречи (0:1).

    На само Евро Австрия пробилась без особых проблем. Команда под руководством Ральфа Рангника заняла второе место, уступив лишь один балл бельгийцам. В восьми матчах отбора на счету австрийцев 6 побед, ничья и поражение.

    После матча с Польшей сборная Австрия закроет для себя групповой этап игрой с Нидерландами. Эта встреча состоится 25 июня на «Олимпиаштадион» в Берлине.

    Личные встречи

    Сборные Польши и Австрии встречались между собой пять раз. Трижды успех праздновали поляки, а в двух случаях была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Польша — Австрия с коэффициентом 3.22.

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