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    • Гол Яремчука обеспечил Украине победу над Словакией на Евро-2024
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    Тренер сборной Словакии: Не могу винить игроков

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    Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона высказался о матче с Украиной (1:2) на Евро-2024.

    Франческо Кальцона
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    Франческо Кальцона

    «Трудный матч. Чем-то я остался доволен, чем-то — меньше. Не могу винить игроков. Первый тайм получился просто отличным. Но у Украины классная команда. В рейтинге ФИФА она опережает нас на 20 позиций. Мы продолжаем бороться и сделаем всё возможное, чтобы выйти из группы.

    Мы потратили много сил в первом тайме. И создали много моментов. Они беспокоили нас 30 минут, но мы этого ждали. Эта команда заслуживает большого уважения. До недавних пор мы и подумать не могли, что сможем конкурировать с такими командами», — приводит слова Кальцоны официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2024

    После этого матча Украина занимает 2-е место в группе Е с 3 очками в активе. В следующем матче сборная сыграет против Бельгии 26-го июня.

    Словакия располагается на 3-й строчке с тем же количеством баллов (3). В следующем поединке словаки встретятся с Румынией 26-го числа.

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