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    Душан ВлаховичСловения — Сербия. Онлайн
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    Словения и Сербия назвали стартовые составы на матч Евро-2024

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    Сборные Словении и Сербии объявили составы на матч 2-го тура группы C Евро-2024.

    Сборная Сербии
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    Сборная Сербии

    Словения: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович, Черин, Элшник, Млакар, Шпорар, Шешко.

    Сербия: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Живкович, Илич, Лукич, Младенович, Тадич, Влахович, Митрович.

    Прогноз на матч Словения — Сербия доступен по ссылке.

    Словения занимает третье место в таблице группы C с 1 очком. Сербия идет на последней, четвертой строчке, команда не набрала ни одного очка на Евро-2024.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Матч Словения — Сербия пройдет в четверг, 20 июня на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало игры — в 16:00 мск.

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