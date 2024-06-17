Игрок сборной Шотландии Портеус получил два матча дисквалификации

Защитник сборнойпропустит 2 ближайших матча команды на групповом этапе Евро-2024. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Стало известно, что игрок обороны получил дисквалификацию из-за жесткого фола на капитане сборной Германии Илкае Гюндогане на 44-й минуте. Портеус получил прямую красную карточку.

В том матче Шотландия проиграла Германии с разгромным счетом 1:5. Единственный гол у шотландцев организовал защитник немецкой сборной Антонио Рюдигер, который отправил мяч в свои ворота.

В следующем матче сборная Шотландии встретится со Швейцарией 19-го июня. Начало игры — в 22:00 мск.