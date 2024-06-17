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    Игрок сборной Шотландии Портеус получил два матча дисквалификации

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    Защитник сборной Шотландии Райан Портеус пропустит 2 ближайших матча команды на групповом этапе Евро-2024. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

    Грубый фол Райана Портеуса на Илкае Гюндогане
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    Грубый фол Райана Портеуса на Илкае Гюндогане

    Стало известно, что игрок обороны получил дисквалификацию из-за жесткого фола на капитане сборной Германии Илкае Гюндогане на 44-й минуте. Портеус получил прямую красную карточку.

    В том матче Шотландия проиграла Германии с разгромным счетом 1:5. Единственный гол у шотландцев организовал защитник немецкой сборной Антонио Рюдигер, который отправил мяч в свои ворота.

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