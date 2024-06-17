Во втором матче четвертого игрового дня чемпионата Европы по футболу сборная Бельгии сыграет со Словакией. Следить за ходом встречи группы E можно вместе с нашим онлайном. Матч состоится во Франкфурте, начало — в 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Бельгия

Сборная Бельгии успешно отобралась на Евро-2024, заняв первое место в своей группе. В ходе квалификации бельгийцы показали отличные результаты, одержав шесть побед и сыграв две ничьи, набрав итоговые 20 очков из 24-х возможных.

На чемпионате мира 2022 года сборная Бельгии не смогла выйти из группы, что стало разочарованием после их бронзовой медали на ЧМ-2018. На Евро-2020 бельгийцы дошли до четвертьфинала, уступив Италии со счетом 1:2. Лучший результат команды на чемпионатах Европы — финал в 1980 году.

В этом году сборная Бельгии провела несколько товарищеских матчей: они сыграли вничью с Ирландией (0:0) и Англией (2:2) и одержали победы над Черногорией (2:0) и Люксембургом (3:0).

Словакия

Сборная Словакии успешно пробилась на Евро-2024, заняв второе место в своей отборочной группе. Команда одержала семь побед и потерпела всего два поражения, оба от сборной Португалии. Ключевым стал матч против Исландии, который словаки выиграли со счетом 4:2, тем самым гарантировав себе место на турнире.

На предыдущих крупных турнирах сборная Словакии показала разные результаты. На чемпионате мира 2022 года команда не смогла преодолеть отборочный этап, а на Евро-2020 словаки не вышли из группы, заняв третье место. Лучший результат сборной на чемпионатах Европы был достигнут в 2016 году, когда команда дошла до 1/8 финала.

В текущем году сборная Словакии провела ряд товарищеских матчей, показав следующие результаты: победа над Сан-Марино и Уэльсом с одинаковым счетом 4:0, ничья 1:1 с Норвегией и поражение от Австрии (0:2).

Личные встречи

Сборные Бельгии и Словакии сыграли между собой три товарищеских матча. Одна победа на счету бельгийцев, две встречи завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Бельгия — Словакия с коэффициентом 1.80.