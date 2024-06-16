Тренер сборной Словении: У нас довольно молодая команда, но потенциал огромен

Главный тренер сборнойрассказал о перспективах национальной команды на Евро-2024.

«У нас довольно молодая команда, но потенциал огромен. Есть много игроков, которые прошли через юношеские сборные и сейчас являются стабильными игроками взрослой команды.

Яка Бийол вырос в фантастического игрока, как и Адам Черин. Уверен, что Словения не будет туристом на Евро-2024. Хочу, чтобы ребята показали себя. И они дадут бой. Почему бы нам не задуматься о выходе из группы?» — приводит слова Кека официальный сайт УЕФА.

Сборная Словении в 1-м матче группового этапа Евро-2024 встретится с Данией сегодня, 16-го июня в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.