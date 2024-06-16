Романо: Нападающий ЦСКА Эджуке перейдет в «Севилью»

Руководстводоговорилось спо трансферу нападающего. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что Эджуке продолжит карьеру в «Севилье», в ближайшее время нападающий пройдет медосмотр для перехода.

Напомним, что в 2022-м году ЦСКА приостановил контракт с форвардом. В прошедшем сезоне Эджуке выступал за бельгийский «Антверпен», где провел 33 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что форвард московского ЦСКА Антон Заболотный успешно прошел медицинский осмотр перед переходом в подмосковные «Химки».