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    Романо: Нападающий ЦСКА Эджуке перейдет в «Севилью»

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    Руководство «Севильи» договорилось с ЦСКА по трансферу нападающего Чидеры Эджуке. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Чидера Эджуке
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    Чидера Эджуке

    Стало известно, что Эджуке продолжит карьеру в «Севилье», в ближайшее время нападающий пройдет медосмотр для перехода.

    Напомним, что в 2022-м году ЦСКА приостановил контракт с форвардом. В прошедшем сезоне Эджуке выступал за бельгийский «Антверпен», где провел 33 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.

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