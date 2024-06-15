Якин: Спасибо за комплименты, но еще ничего не завоевано

Мурат Якин Фото: globallookpress.com
«Я хочу поблагодарить свою команду и тренерский штаб. Мы все вместе работали ради этого момента перед великолепными болельщиками.
Сегодня все отлично проявили себя, в первом тайме мы играли в доминирующей манере. Мы искали нападающего такого типа, и Дуа провел сегодня хорошую игру.
С другой стороны, Эбишер не был на своей привычной позиции, но он много создавал и забил фантастический гол.
Спасибо за комплименты, но еще ничего не завоевано», — приводит слова Якина RSI.
Таким образом, после первого тура группу А возглавляют сборные Швейцарии и Германии с 3 очками. Венгрия и Шотландия пока с 0 очков.