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    Месси: Я всегда говорил, что не хочу быть тренером

    Футбол MLS Интер Майами Сборная Аргентины
    Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, будет ли он заниматься тренерской работой после окончания карьеры.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я всегда говорил, что не хочу быть тренером. Мне это не нравится», — приводит слова Месси ESPN AR.

    Месси перешёл в «Интер Майами» из «ПСЖ» летом 2023 года в статусе свободного агента. Контракт 36-летнего игрока с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает аргентинца в € 30 млн.

    В нынешнем сезоне Месси сыграл 15 матчей, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач. Всего за карьеру нападающий провёл 904 игры, в которых забил 735 мячей и отдал 355 голевых передач.

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