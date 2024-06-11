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    Юран про Абаскаля в «Спартаке»: Это неуважение к нашей тренерской школе

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    Известный тренер Сергей Юран рассказал, какие чувства у него вызывал бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Поймите правильно. Я никого не хочу обидеть, задеть. Вы спросили — я отвечаю. Молодой парень без заслуг приезжает в российский топовый клуб с такими традициями, где логика?

    Как это вообще возможно? Поэтому я и говорю о неуважении к нашей тренерской школе. Одно дело, когда в РПЛ приезжали Адвокат, Спаллетти, Хиддинк. А тут... Странные дела творятся», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

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