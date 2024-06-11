Юран про Абаскаля в «Спартаке»: Это неуважение к нашей тренерской школе

Известный тренеррассказал, какие чувства у него вызывал бывший главный тренер «Спартака»

«Поймите правильно. Я никого не хочу обидеть, задеть. Вы спросили — я отвечаю. Молодой парень без заслуг приезжает в российский топовый клуб с такими традициями, где логика?

Как это вообще возможно? Поэтому я и говорю о неуважении к нашей тренерской школе. Одно дело, когда в РПЛ приезжали Адвокат, Спаллетти, Хиддинк. А тут... Странные дела творятся», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Напомним, новым главным тренером «Спартака» стал серб Деян Станкович.