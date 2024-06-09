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    Первый тренер Баринова: Дима созрел для Европы

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    Александр Тихонов, являющийся первым тренером полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, отреагировал на информацию о том, что футболистом интересуются клубы из Турции, Франции и Испании.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Конечно, Дима созрел для Европы. У него и так ранее сорвалось с немцами, а потом — с турками. Оптимальный вариант для него — это французский чемпионат. Чтобы он выглядел хорошо, нужно ехать во Францию. В Испании технари, а в Германии очень плотный футбол, поэтому Франции — это что-то среднее между ними. Плюсом во Франции есть Головин, Кузяев.

    Сейчас такой возраст, когда уже нужно ехать. Потом будет сложно. Нужно ехать сейчас. Тем более, Дима готов ментально», — сказал Тихонов «Чемпионату».

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