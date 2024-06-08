Моуринью о Роналду: Не верю в то, что он уедет с Евро-2024 без голов

Главный тренервысказался о перспективах лидера сборнойна Евро-2024.

«Криштиану — единственный, кто знает, как он себя чувствует, каковы его цели, как тренер хочет его использовать, стоит ли проводить на поле каждую минуту — или лучше поберечь его для ключевых моментов.

Многое происходит внутри, между ним и тренером. У Роналду большое влияние, и он свои голы забьет. Не верю в то, что он уедет с чемпионата Европы без голов», — сказал Моуринью Metro.

Напомним, что сегодня, 8-го июня сборная Португалии без Роналду проиграла Хорватии (1:2) в рамках товарищеского противостояния.

Чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Португальцы на групповом этапе сыграют против Чехии, Турции и Грузии.