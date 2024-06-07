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    Швейцария назвала состав на Евро-2024

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    Тренерский штаб сборной Швейцарии во главе с экс-наставником московского «Спартака» Муратом Якином назвал список футболистов, которые поедут на Евро-2024.

    Гранит Джака
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    Гранит Джака

    Вратари: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Ян Зоммер («Интер»), Ивон Мвого («Лорьян»);

    Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Леонидас Стергиу («Штутгарт»), Сильвен Видмер («Майнц»), Седрик Цезигер («Вольфсбург»).

    Полузащитники: Мишель Эбишер («Болонья»), Зеки Амдуни («Бернли»), Квадво Дуа («Лудогорец»), Ремо Фройлер («Болонья»), Фабиан Ридер («Ренн»), Шердан Шакири («Чикаго»), Винсент Сьерро («Тулуза»), Денис Закария («Монако»), Гранит Джака («Байер»), Стивен Цубер (АЕК), Ардон Яшари («Люцерн»);

    Нападающие: Брель Эмболо («Монако»), Дан Ндойе («Болонья»), Ноа Окафор («Милан»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Ренато Штеффен («Лугано»).

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