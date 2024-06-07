Швейцария назвала состав на Евро-2024

«Уехать в "Аталанту" к Гасперини — это было очень смело». Николай Писарев — о Миранчуке, философии Галицкого и предстоящей игре с Беларусью

Эксклюзивное интервью с ассистентом главного тренера сборной России и экс-наставником «Химок» и «Краснодара-2»