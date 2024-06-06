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    Лукаку: Я собираюсь сделать выбор, и как только я объясню его, все со мной согласятся

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    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку высказался о своем будущем в ближайшее время.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    «Многие люди любят поговорить, возможно, потому что у меня нет агента. Но я собираюсь принять решение, я сам контролирую свою ситуацию. Я собираюсь сделать выбор, и как только я объясню его, все со мной согласятся.

    Послушайте, каждый раз, когда я решал остаться или уйти куда-то, это оказывалось правильным выбором. Дело в определенных факторах, например, моем взаимопонимании с тренером. Это как отношения с женщиной. Если ничего не щелкает, зачем оставаться вместе?» — сказал Лукаку ESPN.

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    • В прошедшем сезоне форвард провел 47 матчей за «Рому» на правах аренды, забил 21 гол и сделал 4 голевые передачи.

    Ранее сообщалось о том, что Лукаку может продолжить карьеру в «Наполи».

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