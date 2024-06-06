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    Источник: Гришенко — основной кандидат на пост главного тренера «Балтики»

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    Главный тренер «Велеса» Александр Гришенко может возглавить «Балтику». Об этом сообщает Чемпионат.

    Александр Гришенко
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    Александр Гришенко

    Стало известно, что руководство «Балтики» считает Гришенко основным кандидатом на пост главного тренера.

    Под руководством специалиста «Велес» занимает 6-е место в «Золотой» группе Второй лиги с 22 очками в активе.

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