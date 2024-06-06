Источник: Гришенко — основной кандидат на пост главного тренера «Балтики»

Главный тренерможет возглавить. Об этом сообщает Чемпионат.

Стало известно, что руководство «Балтики» считает Гришенко основным кандидатом на пост главного тренера.

Под руководством специалиста «Велес» занимает 6-е место в «Золотой» группе Второй лиги с 22 очками в активе.

Ранее стало известно о том, что Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера «Балтики». Специалист вместе с командой дошел до Суперфинала Кубка России сезона 2023/2024, проиграв «Зениту» со счетом 1:2. К тому же, «Балтика» не смогла сохранить прописку в РПЛ, вылетив в Первую лигу.