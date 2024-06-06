Гранат оценил назначение Черчесова в сборную Казахстана

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал назначение российского специалистана пост главного тренера национальной команды Казахстана.

«Назначение Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана — это точно плюс для Казахстана. Потому что Станислав Саламович — тренер с именем и с достижениями. У Казахстана сыгранная сборная, поэтому они поборются в отборочном турнире за выход на чемпионат мира 2026 года», — сказал Гранат «Чемпионату».

Предыдущим местом работы 60-летнего Черчесова был венгерский клуб «Ференцварош». Ранее он также тренировал сборную России, вместе с которой дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018 года.