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    В РФС готовы найти должность для Дзюбы

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что бывший нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в будущем может начать работу в организации.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Хорошо лично знаю Дзюбу. Не знаком с его текущей ситуацией, но Артем — большой профессионал и на поле, и в раздевалке.

    Несомненно, он требует к себе особого отношения. Когда я работал с Дзюбой, это был важный игрок для всего чемпионата.

    Мог бы Дзюба работать в РФС? Задатки для этого, при наличии желания, можно развить.

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    • РФС в широком смысле — это весь российский футбол. Но Дзюба же пока не завершил карьеру. А в теории посмотрим, как будет», — приводит слова Митрофанова Sport24.

    Напомним, Дзюба стал свободным агентом после истечения срока контракта с московским «Локомотивом».

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