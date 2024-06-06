В РФС готовы найти должность для Дзюбы

Генеральный секретарь РФСсчитает, что бывший нападающий «Локомотива»в будущем может начать работу в организации.

«Хорошо лично знаю Дзюбу. Не знаком с его текущей ситуацией, но Артем — большой профессионал и на поле, и в раздевалке.

Несомненно, он требует к себе особого отношения. Когда я работал с Дзюбой, это был важный игрок для всего чемпионата.

Мог бы Дзюба работать в РФС? Задатки для этого, при наличии желания, можно развить.

РФС в широком смысле — это весь российский футбол. Но Дзюба же пока не завершил карьеру. А в теории посмотрим, как будет», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Напомним, Дзюба стал свободным агентом после истечения срока контракта с московским «Локомотивом».