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    Нойер о вратарской конкуренции в сборной Германии: Еще ни один тренер не выпускал двух вратарей

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    Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер высказался о конкуренции среди вратарей в национальной команде перед Евро-2024.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «Проблема вратарской позиции хорошо известна. Еще ни один тренер не выпускал двух вратарей.

    Принимать решения всегда сложно. Марк знает ситуацию. Надо сказать, это печально, потому что он действительно вратарь мирового класса, который показывает хорошую игру. Но это тоже часть нашей работы», — сказал Нойер Diario Sport.

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    • Ранее Марк-Андре тер Стегер высказался о роли 2-го голкипера в сборной Германии на Евро-2024.

    Чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Сборная Германии на групповом этапе встретится с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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