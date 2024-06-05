В группе А на чемпионате Европы 2024 года сборная Венгрии сыграет со Швейцарией. Следить за ходом матча в Кёльне можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 16:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Венгрия

Сборная Венгрии проявила себя как сильный конкурент в отборочном этапе Евро-2024, заняв первое место в группе G. Команда под руководством Марко Росси прошла квалификацию без единого поражения, одержав пять побед и трижды сыграв вничью. Особенно запомнились матчи против Сербии, где венгры смогли обыграть своего самого сильного соперника по группе дважды, что и стало ключевым моментом на пути к Евро-2024.

На мировой арене сборная Венгрии не смогла продемонстрировать такой же уровень успеха, как в отборочных матчах Евро-2024. В квалификации чемпионата мира 2022 года команда заняла четвертое место в своей группе, а на Евро-2020 венгры показали борьбу, завершив групповой этап с ничьими против Франции и Германии и поражением от Португалии.

В рамках подготовки к Евро, сборная Венгрии провела ряд товарищеских матчей в 2024 году, показав хорошие результаты. Венгры одержали победу над Турцией (1:0), Косово (2:0) и Израилем (3:0), но уступили Ирландии (1:2).

Швейцария

Сборная Швейцарии квалифицировалась на Евро-2024, заняв второе место в своей отборочной группе. В ходе квалификации команда показала неплохие результаты, завершив отборочный цикл с результатом 4 победы, 5 ничьих и 1 поражение. Ключевыми матчами стали встречи против Израиля и Косово, где Швейцария сумела добыть необходимые очки для выхода в финальную часть турнира.

На чемпионате мира 2022 года швейцарцы дошли до стадии 1/8 финала, где уступили Португалии со счетом 1:6. На Евро-2020 команда сенсационно дошла до четвертьфинала, обыграв в 1/8 финала Францию в серии пенальти. Этот результат стал наилучшим достижением сборной Швейцарии на чемпионатах Европы.

В рамках подготовки к Евро-2024 швейцарская команда сыграла четыре матча, не проиграв в них ни разу. Так подопечные Мурата Якина одержали победы над Ирландией (1:0) и Эстонией (4:0) и сыграли вничью с Данией (0:0) и Австрией (1:1).

Личные встречи

История противостояния Венгрии и Швейцарии насчитывает 9 встреч. На счету швейцарской сборной 4 победы, венгры оказались сильнее в 2-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

Последний раз команды встречались между собой в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года в России. В обоих матчах победу отпраздновала сборная Швейцарии — 3:2 и 5:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Венгрия — Швейцария с коэффициентом 3.10.