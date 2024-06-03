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  • 13:52
    • Черчесов возглавил сборную Казахстана
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    Мостовой: Может, Черчесов позовет меня к себе в сборную Казахстана

    Футбол Сборная Казахстана Футбол России
    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Желаю Стасу только удачи в сборной Казахстана! Ясно, что что‑то поднимется с его приходом.

    Другое дело, как мы это видим. Но уровень команды зависит не от тренера на лавке, а в большей степени от футболистов. Игра "Балтики" это подтверждает. Вроде вели в счете, здорово играли, но бах‑бах — и "Зенит" поднимает Кубок России. Класс футболистов решил. Действующие лица — это те, кто на поле.

    Хорошо, что Черчесов пошел в сборную, а не в клуб. Сборная — это международные матчи, ты всегда на виду. Может, меня Черчесов позовет к себе в сборную. Будем следить за Стасом, успехов ему!», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

    Черчесов заменил на посту главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева.

    Ранее федерация футбола Казахстана объявила о решении Адиева покинуть национальную команду по семейным обстоятельствам.

    Предыдущим местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», откуда его уволили в июле 2023 года.

    Напомним, с августа 2016-го по июль 2021 года Черчесов был главным тренером сборной России.

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