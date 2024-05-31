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    Анчелотти: Мы близки к величайшему достижению — победе в Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче с «Боруссией» в финале Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Команда сосредоточена; у нас есть необходимая уверенность, чтобы показать себя с лучшей стороны. Это самый важный матч в сезоне, и мы проявим максимальное уважение сопернику. Пока все идет хорошо, у нас правильный настрой.

    Нам нравится готовиться к таким матчам. Мы уверены в наших ребятах, знаем, что они отдадут все силы. Родриго, в частности, всегда выкладывался на все сто, и у нас нет сомнений в том, что он снова отдаст себя без остатка.

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    • Моя идея заключается в том, чтобы доходчиво объяснить тактику. Чем понятнее будет игрокам, тем радостнее и лучше они будут играть. Будут эмоции, но эмоции могут вызвать страх и блокировать уверенность, необходимую для победы. Класс на первом месте, и у меня фантастические игроки. Но важен и коллективный подход: работать и сражаться друг за друга. Самое главное — класс и способность жертвовать собой.

    Всегда приятно участвовать в таких матчах. Финал Лиги чемпионов — важнейший матч. "Уэмбли" — исторический стадион. Я очень рад быть здесь и надеюсь, что моя команда покажет себя с лучшей стороны.

    Трудно ответить, почему мы продолжаем побеждать удивительными способами. Есть что-то в этом клубе. Это не удача. Я правда не знаю, почему так происходит. Это надо изучить. Это может быть класс, характер, история, но это точно не случайность, ведь это повторялось с нами много раз.

    По сравнению с прошлогодним финалом я постарел на 10 лет. Некоторые игроки, которые были с нами 10 лет назад, по-прежнему в строю, и они помогли нам достичь этой невероятной вершины.

    Нет, мы не одержимы этим трофеем. Это наша миссия — мы очень любим соревноваться. Конечно, победа в Лиге чемпионов очень важна, но я думаю, мы можем смело утверждать, что этот сезон уже сложился для нас очень успешно.

    Дух моей команды, трудности, с которыми мы столкнулись в этом сезоне, закалили игроков и дали возможность проявить терпение. Для нас этот матч — возможность стать лучше.

    Мы близки к величайшему достижению — победе в Лиге чемпионов. На клубном уровне нет ничего важнее этого. Мы боимся, что трофей может ускользнуть. Поэтому надо получить максимум удовольствия от пребывания здесь, нужна и удача, но мы не должны сдаваться, что бы ни происходило на поле. Чем сильнее ты боишься, тем слаще может стать победа», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

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    • Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» состоится завтра, 1-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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