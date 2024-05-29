Тренер «Акрона» Тедеев: Все абсолютно закономерно

Главный тренер «Акрона»доволен игрой своей команды в первом стыковом матче против «Урала» (2:0) и считает ее абсолютно заслуженной.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Заур Тедеев Фото: fcakron.ru

«Что я испытываю? Я испытываю гордость за ребят, испытываю большое счастье. Выиграли у очень сильной команды. Теперь двигаемся дальше.

Команда дотерпела и дождалась своего момента? Сложно это признать. В первом тайме много владели мячом, создавали моменты. Подходы точно были. Что касается второго тайма… мы играли против сильной команды. На какой‑то момент отошли, дали аритмии игре, но потом вышли и забили два мяча. Все абсолютно закономерно», — сказал Тедеев «Матч ТВ».

Ответная игра состоится 1 июня в Жигулевске.