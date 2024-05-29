Тренер «Акрона» Тедеев: Все абсолютно закономерно

Заур Тедеев Фото: fcakron.ru
«Что я испытываю? Я испытываю гордость за ребят, испытываю большое счастье. Выиграли у очень сильной команды. Теперь двигаемся дальше.
Команда дотерпела и дождалась своего момента? Сложно это признать. В первом тайме много владели мячом, создавали моменты. Подходы точно были. Что касается второго тайма… мы играли против сильной команды. На какой‑то момент отошли, дали аритмии игре, но потом вышли и забили два мяча. Все абсолютно закономерно», — сказал Тедеев «Матч ТВ».
Ответная игра состоится 1 июня в Жигулевске.