2-й таймПари НН — АрсеналОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл Гоцук«Пари НН» — «Арсенал». Онлайн
  • 19:36
    • Рублев уверенно прошел в третий круг «Ролан Гаррос»
  • 18:58
    • «Акрон» всухую обыграл «Урал» в первом матче стыков за выход в РПЛ
  • 18:36
    • «Бавария» назначила Компани на пост главного тренера
  • 18:21
    • «Пари НН» и «Арсенал» Тула опубликовали стартовые составы на стыковой матч
  • 16:57
    • Жемалетдинов покинул «Локомотив»
    Все новости спорта

    Тренер «Акрона» Тедеев: Все абсолютно закономерно

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Урал Акрон ФНЛ — Первая лига
    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев доволен игрой своей команды в первом стыковом матче против «Урала» (2:0) и считает ее абсолютно заслуженной.

    Заур Тедеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Заур Тедеев

    «Что я испытываю? Я испытываю гордость за ребят, испытываю большое счастье. Выиграли у очень сильной команды. Теперь двигаемся дальше.

    Команда дотерпела и дождалась своего момента? Сложно это признать. В первом тайме много владели мячом, создавали моменты. Подходы точно были. Что касается второго тайма… мы играли против сильной команды. На какой‑то момент отошли, дали аритмии игре, но потом вышли и забили два мяча. Все абсолютно закономерно», — сказал Тедеев «Матч ТВ».

    Ответная игра состоится 1 июня в Жигулевске.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Лиги конференций пройдет в итальянском стиле?
  • «Олимпиакос» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
  • Первый матч получится не самым событийным
  • «Кремонезе» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Сент-Этьен» постарается все решить на своем поле
  • «Сент-Этьен» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кремонезе — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Мец
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  4.34
  • Экспресс дня 30 мая
  • Завтра в 21:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Минск — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Азаренко — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Даллас
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Коболли — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры