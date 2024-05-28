Терзич: Нас не устраивает просто выход в финал, мы хотим вернуть кубок в Дортмунд

Главный тренер дортмундскойвысказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов против мадридского

«Мы можем добиться чего-то большого. Сосредоточены на субботней игре и готовимся к ней как можно лучше.

Наша цель — выиграть Лигу чемпионов. Чтобы добиться этого, нужно победить чемпиона. В одной игре возможно все. Мы хотим прервать серию "Реала" (речь о восьми победах в финалах Лиги чемпионов подряд) в субботу.

Нас не устраивает просто выход в финал. Мы хотим вернуть кубок в Дортмунд!» — цитирует Терзича пресс-служба «Боруссии».

Напомним, что 1-го июня «шмели» встретятся с «Реалом» в рамках финала Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Телеканал «Матч ТВ» будет транслировать этот поединок, который начнется в 22:00 мск.