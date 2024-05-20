ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лига 1. «Брест» впервые сыграет в Лиге чемпионов

    Итоги сезона чемпионата Франции по футболу

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Брест Клермон Ланс Лилль Лион Лорьян Марсель Монако Монпелье Нант Ницца ПСЖ Реймс Ренн Страсбург Труа Тулуза Метц
    Вся лентаСамое главное
    Золото РПЛ найдет своего владельца в 30-м туреНа троих. «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» разыграют титул в 30-м туре Ига СвентекДоминирование Свентек, сюрприз от Зверева, почти чилийское чудо и неприятная традиция Медведева Пеп ГвардиолаЛучше, чем Ферги. Гвардиола вошел в историю английского футбола
    Все новости спорта
    «Брест» — «Реймс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брест» — «Реймс»
    Команды французской Лиги 1 подвели итоги сезона 2023/2024. ПСЖ, «Монако» и «Брест» сыграют в основной сетке Лиги чемпионов, «Лилль» — в квалификации. В Лигу Европы отправятся «Ницца» и «Лион». «Ланс» выступит в Лиге конференций, вне зоны еврокубков остался «Марсель».

    Лига чемпионов

    Чемпион Франции ПСЖ сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. «Пари Сен-Жермен» завоевал титул лучшей команды досрочно, за несколько туров до финиша сезона.

    Концовку сезона футболисты ПСЖ завершили на мажорной ноте. В 34-м туре парижане переиграли «Метц» (2:0), тем самым отправив соперника в Лигу 2. В составе победителей голами отметились Карлос Солер и Ли Кан Ин. Сезон 2023/2024 чемпион Франции завершил с активом в 76 очков.

    «Метц» — ПСЖ
    globallookpress.com

    Вице-чемпионом Франции стал «Монако», в последнем матче чемпионата «монегаски» дома разгромили «Нант» (4:0) и набрали 67 баллов.

    Французский «Брест» впервые вышел в Лигу чемпионов, команда завоевала прямую путёвку в основную сетку после того, как финишировала на третьем месте. В заключительном туре Лиги 1 «Брест» нанёс поражение «Тулузе» (3:0) и набрал 61 очко.

  • Жизнь после Мбаппе. Что будет с «ПСЖ» после провала в Лиге чемпионов и ухода главной звезды?
  • Что будет дальше с парижским суперклубом, когда этим летом уйдет их главная звезда?
  • 10/05/2024

    • А вот «Лиллю» предстоит участие в квалификации Лиги чемпионов. «Доги» завершили сезон на четвёртом месте, набрав 59 пунктов. В рамках минувшего игрового дня «Лилль» сыграл вничью с «Ниццей» (2:2).

    Лига Европы

    Пятое место и путёвку в Лигу Европы завоевала как раз «Ницца», «орлята» в этом сезоне набрали 55 баллов.

    А вот «Лион» заняв в турнирной таблице шестое место, получили также возможность сыграть в Лиге Европы на следующий сезон. «Олимпийцы» на финише сезона выдали победную серию из четырёх матчей и набрали 53 очка. В 34 туре французского чемпионата был обыгран «Страсбург» (2:1).

    «Лион» — «Страсбург»
    globallookpress.com

    «Лион» также сыграет в финале Кубка Франции, а противостоять ему будет чемпион ПСЖ: игра запланирована на субботу, 25 мая.

    Лига конференций

    Путёвку в отборочный раунд Лиги конференций завоевал «Ланс». «Кроваво-золотые» заработали в этом сезоне 51 очко и финишировали на седьмой строчке Лиги 1. В 34-м туре французского чемпионата «Ланс» поделил очки с «Монпелье» (2:2).

    Лига 1

    Сезон в чемпионате Франции завершился, по его итогам Лигу 1 покинули «Метц», «Лорьян» и «Клермон».

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Спустя гол после вылета в элиту французского футбола возвращается «Анже», который финишировал в Лиге 2 на втором месте. Также в Лиге 1 сыграет «Осер», который занял первую строчку во второй по силе лиге чемпионата Франции.

  • Мадрид или Дортмунд? Кто выиграет финал Лиги чемпионов на «Уэмбли»
  • Раннее превью звездного еврокубкового поединка, открывающего июнь
  • 11/05/2024

    • На повышение в классе претендует «Сент-Этьен», для этого команде нужно одежрать победу в стыковом матче, который состоится в пятницу, 24 мая. Соперником выступит победитель пары «Родез» — «Париж»: их поединок запланирован на вторник, 21 мая.

    Новый сезон в чемпионат Франции стартует 16 августа 2024 г.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кубань — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Войводина
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Орхус — Копенгаген
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вольфсбергер — Аустрия Вена
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Ширак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры