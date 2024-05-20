Лига 1. «Брест» впервые сыграет в Лиге чемпионов

Команды французской Лиги 1 подвели итоги сезона 2023/2024. ПСЖ, «Монако» и «Брест» сыграют в основной сетке Лиги чемпионов, «Лилль» — в квалификации. В Лигу Европы отправятся «Ницца» и «Лион». «Ланс» выступит в Лиге конференций, вне зоны еврокубков остался «Марсель».

Лига чемпионов

Чемпион Франции ПСЖ сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. «Пари Сен-Жермен» завоевал титул лучшей команды досрочно, за несколько туров до финиша сезона.

Концовку сезона футболисты ПСЖ завершили на мажорной ноте. В 34-м туре парижане переиграли «Метц» (2:0), тем самым отправив соперника в Лигу 2. В составе победителей голами отметились Карлос Солер и Ли Кан Ин. Сезон 2023/2024 чемпион Франции завершил с активом в 76 очков.

«Метц» — ПСЖ globallookpress.com

Вице-чемпионом Франции стал «Монако», в последнем матче чемпионата «монегаски» дома разгромили «Нант» (4:0) и набрали 67 баллов.

Французский «Брест» впервые вышел в Лигу чемпионов, команда завоевала прямую путёвку в основную сетку после того, как финишировала на третьем месте. В заключительном туре Лиги 1 «Брест» нанёс поражение «Тулузе» (3:0) и набрал 61 очко.

А вот «Лиллю» предстоит участие в квалификации Лиги чемпионов. «Доги» завершили сезон на четвёртом месте, набрав 59 пунктов. В рамках минувшего игрового дня «Лилль» сыграл вничью с «Ниццей» (2:2).

Лига Европы

Пятое место и путёвку в Лигу Европы завоевала как раз «Ницца», «орлята» в этом сезоне набрали 55 баллов.

А вот «Лион» заняв в турнирной таблице шестое место, получили также возможность сыграть в Лиге Европы на следующий сезон. «Олимпийцы» на финише сезона выдали победную серию из четырёх матчей и набрали 53 очка. В 34 туре французского чемпионата был обыгран «Страсбург» (2:1).

«Лион» — «Страсбург» globallookpress.com

«Лион» также сыграет в финале Кубка Франции, а противостоять ему будет чемпион ПСЖ: игра запланирована на субботу, 25 мая.

Лига конференций

Путёвку в отборочный раунд Лиги конференций завоевал «Ланс». «Кроваво-золотые» заработали в этом сезоне 51 очко и финишировали на седьмой строчке Лиги 1. В 34-м туре французского чемпионата «Ланс» поделил очки с «Монпелье» (2:2).

Лига 1

Сезон в чемпионате Франции завершился, по его итогам Лигу 1 покинули «Метц», «Лорьян» и «Клермон».

Спустя гол после вылета в элиту французского футбола возвращается «Анже», который финишировал в Лиге 2 на втором месте. Также в Лиге 1 сыграет «Осер», который занял первую строчку во второй по силе лиге чемпионата Франции.

На повышение в классе претендует «Сент-Этьен», для этого команде нужно одежрать победу в стыковом матче, который состоится в пятницу, 24 мая. Соперником выступит победитель пары «Родез» — «Париж»: их поединок запланирован на вторник, 21 мая.

Новый сезон в чемпионат Франции стартует 16 августа 2024 г.