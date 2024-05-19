Иванов: Как судья спать‑то будет сегодня? Теперь его презирает 10 тысяч человек

Президентраскритиковал судейство в матче против(3:3).

«Конечно, у нас большие вопросы по поводу судейства, четвертый гол нужно было засчитывать. Он что, подыграл себе рукой? Или еще что‑то случилось? Я не знаю… У нас все эти вещи максимально непонятно судят. Кто‑то говорит, что рука была в неестественном положении, а другие — что в естественном. Кого ни спрашивал после матча, ни один мне не сказал, что это была игра рукой. Все говорят: это не рука, он забил хороший гол. А судья берет на глазах у 10 тысяч болельщиков на стадионе берет и отменяет гол.

Испортил праздник всему Екатеринбургу! В такой трудной ситуации ребята вытащили из себя всё, сделали 3:3, но пошли вперед и забили четвертый гол, а судья… Как он спать‑то будет сегодня? Теперь его презирает 10 тысяч человек.

Да таких деятелей уже много. Самое обидное, что у них все хорошо, свою меру ответственности они не чувствуют. Ну наказали бы его, посидел бы он два‑три матча», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

После этого матча «Урал» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе. «Оренбург» — на 11-й позиции с тем же количеством баллов.