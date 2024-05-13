Постекоглу считает, что 99% фанатов хотят, чтобы «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити»

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв АПЛ.

«Если вы заглянете в социальные сети, то увидите, что 99% фанатов хотят, чтобы "Шпоры" проиграли "Ман Сити". Но, пожалуйста, не говорите мне, что это ваш мир, потому что если это так, то вам нужна консультация. Я понимаю дух соперничество, но никогда не пойму человека, который хочет, чтобы его собственная команда проиграла», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

Поединок между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» состоится уже во вторник, 14 мая, и начнется в 22:00 мск.