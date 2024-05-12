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    Сутормин: Сегодня болельщики могут быть довольны нами

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    Полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин высказался о победе над «Пари НН» (6:1).

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Естественно, приятно одержать крупную и уверенную победу в таком важном матче. И вдвойне приятно, что мне, выйдя на замену, удалось дважды забить и принести реальную пользу команде. Для меня это самое главное. Думаю, сегодня болельщики могут быть довольны нами. Поздравляем их с этой победой и благодарим за поддержку!

    Остаются ли шансы в борьбе за выживание? Конечно. Все абсолютно реально, и сегодняшний матч — лучшее тому подтверждение. Если будем играть также ответственно и дисциплинированно, с такой же самоотдачей, то сумеем решить задачу», — приводит слова Сутормина «Спорт-Экспресс».

    После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Пари НН» — на 12-й позиции (29 баллов).

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