Сутормин: Сегодня болельщики могут быть довольны нами

Полузащитниквысказался о победе над(6:1).

«Естественно, приятно одержать крупную и уверенную победу в таком важном матче. И вдвойне приятно, что мне, выйдя на замену, удалось дважды забить и принести реальную пользу команде. Для меня это самое главное. Думаю, сегодня болельщики могут быть довольны нами. Поздравляем их с этой победой и благодарим за поддержку!

Остаются ли шансы в борьбе за выживание? Конечно. Все абсолютно реально, и сегодняшний матч — лучшее тому подтверждение. Если будем играть также ответственно и дисциплинированно, с такой же самоотдачей, то сумеем решить задачу», — приводит слова Сутормина «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Пари НН» — на 12-й позиции (29 баллов).