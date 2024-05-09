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    «Тоттенхэм» может приобрести лидера «Лейпцига»

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    Атакующий полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Дани Ольмо
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    Дани Ольмо

    По информации BILD Sport, в переходе испанского футболиста заинтересован «Тоттенхэм».

    Источник отмечает, что в контракте Ольмо с «Лейпцигом» указана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

    Transfermarkt оценивает Ольмо в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Германии 21 матч, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

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