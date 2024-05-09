«Тоттенхэм» может приобрести лидера «Лейпцига»

Дани Ольмо Фото: globallookpress.com
По информации BILD Sport, в переходе испанского футболиста заинтересован «Тоттенхэм».
Источник отмечает, что в контракте Ольмо с «Лейпцигом» указана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает Ольмо в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Германии 21 матч, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» запланировал серьезные изменения в составе. Летом лондонский клуб планирует продать семь игроков.