«Тоттенхэм» может приобрести лидера «Лейпцига»

Атакующий полузащитник «Лейпцига»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации BILD Sport, в переходе испанского футболиста заинтересован «Тоттенхэм».

Источник отмечает, что в контракте Ольмо с «Лейпцигом» указана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает Ольмо в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Германии 21 матч, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» запланировал серьезные изменения в составе. Летом лондонский клуб планирует продать семь игроков.