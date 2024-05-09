«Тоттенхэм» выставил на трансфер семь игроков

Главный тренер «Тоттенхэма»определился со списком ненужных ему футболистов.

Как сообщает The Times, совместно с руководством «шпор» он составил список, игроков выставленных на трансфер.

Среди них точно есть Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Джовани Ло Чельсо и Ив Биссума, а также нападающий Ришарлисон, остальные имена пока неизвестны.

Также сообщается, что приоритетной целью на ближайшее трансферное окно станут центральный защитник, полузащитник и нападающий.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Тоттенхэм» идет на пятой строчке в таблице АПЛ с 60 очками. До зоны ЛЧ и «Астон Виллы» расстояние составляет 7 очков.