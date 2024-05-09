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    «Тоттенхэм» выставил на трансфер семь игроков

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу определился со списком ненужных ему футболистов.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    Как сообщает The Times, совместно с руководством «шпор» он составил список, игроков выставленных на трансфер.

    Среди них точно есть Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Джовани Ло Чельсо и Ив Биссума, а также нападающий Ришарлисон, остальные имена пока неизвестны.

    Также сообщается, что приоритетной целью на ближайшее трансферное окно станут центральный защитник, полузащитник и нападающий.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Тоттенхэм» идет на пятой строчке в таблице АПЛ с 60 очками. До зоны ЛЧ и «Астон Виллы» расстояние составляет 7 очков.

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