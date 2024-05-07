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    Мойес отреагировал на новость об уходе из «Вест Хэма»

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    Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес выступил с заявлением после того, как лондонский клуб объявил об уходе специалиста со своей должности по окончании нынешнего сезона.

    Дэвид Мойес
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    Дэвид Мойес

    «Я наслаждался четырьмя с половиной блестящими годами в "Вест Хэме", и сейчас клуб находится в более сильном положении, чем когда я вернулся в 2019 году. Когда я пришёл в "Вест Хэм" во второй раз, клуб находился на одно место выше зоны вылета, и это было потрясающее путешествие, в ходе которого мне удалось провести три сезона подряд в Европе.

    Приведя клуб к безопасному положению, мы привели команду к шестому и седьмому местам в Премьер-лиге, и я был счастлив, когда в июне прошлого года мы завоевали титул победителя Лиги конференций — первый крупный трофей клуба за 43 года.

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    Я хотел бы поблагодарить всех игроков за поддержку и успехи, которых они добились за последние четыре с половиной года. Мне очень понравилось работать со всеми в "Вест Хэме", и я хотел бы поблагодарить совет директоров за предоставленную мне возможность руководить этим великим клубом. Я желаю своему преемнику, директорам, игрокам, персоналу, болельщикам и всем остальным в "Вест Хэме" всего самого лучшего в будущем», — приводит слова Мойеса пресс-служба «молотобойцев» на своём официальном сайте.

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