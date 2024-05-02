Ташуев о работе в топ-клубе: Говорят, надо назначать иностранца. Почему? Я что, дурнее него?

Известный тренерсчитает, что готов к работе в топ-клубе.

«Включишь "Матч ТВ" — слышишь: "Вот, бокс-ту-бокс..." Это что? Мы же сильные, мы же умные люди.

То же самое — с тренерами. Говорят, в топ-клуб надо назначать иностранца. Почему? Я что, дурнее него? Я дважды обыграл "Спартак" 2:0 беднейшим "Факелом".

Почему я не могу работать в топ-клубе? Если я беру бедный клуб и провожу там неплохую работу, почему не ставите меня в большой? Там я сделаю еще лучше.

Надеюсь, мне когда-нибудь это объяснят», — приводит слова 65-летнего специалиста Sports.

Напомним, в конце апреля Ташуев покинут пост главного тренера воронежского «Факела».