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    Ташуев о работе в топ-клубе: Говорят, надо назначать иностранца. Почему? Я что, дурнее него?

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    Известный тренер Сергей Ташуев считает, что готов к работе в топ-клубе.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Включишь "Матч ТВ" — слышишь: "Вот, бокс-ту-бокс..." Это что? Мы же сильные, мы же умные люди.

    То же самое — с тренерами. Говорят, в топ-клуб надо назначать иностранца. Почему? Я что, дурнее него? Я дважды обыграл "Спартак" 2:0 беднейшим "Факелом".

    Почему я не могу работать в топ-клубе? Если я беру бедный клуб и провожу там неплохую работу, почему не ставите меня в большой? Там я сделаю еще лучше.

    Надеюсь, мне когда-нибудь это объяснят», — приводит слова 65-летнего специалиста Sports.

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