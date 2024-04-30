Семин: Надо прервать гегемонию «Зенита»

Бывший главный тренервысказался о борьбе за чемпионский титул в этом сезоне.

«Сможет ли кто-то в ближайшее время прервать гегемонию "Зенита"? Да, надо бы в этом году прервать. Сейчас вот хорошая ситуация: многие команды, которые внизу таблицы обыгрывают тех, кто вверху. Чемпионат, на мой взгляд, достаточно интересно проходит в плане турнирной таблицы. "Динамо" вышло сейчас на очень хороший уровень, ну и естественно "Краснодар".

Шансы есть, причем хорошие, не надо этим командам сдаваться ни в коем случае. Сюрпризы могут быть», — цитирует Семина Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас в турнирной таблице лидируют «Зенит» и «Краснодар».