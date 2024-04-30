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    Ла Лига. «Реал» стал ещё ближе к чемпионству

    Итоги 33-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Реал» — «Атлетик»
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    «Реал» — «Атлетик»
    «Реал» продолжает побеждать в Ла Лиге и приближается к титулу чемпиона. От королевского клуба сильно отстали «Барселона» и «Жирона», которые ведут борьбу за второе место в чемпионате. До окончания сезона командам осталось провести 5 туров.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 33 тура испанского чемпионата в турнирной таблице Примеры произошло всего одно изменение. «Алавес» поднялся на две строчки, заняв 12 место.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    По одной позиции потеряли «Севилья» и «Лас-Пальмас», которые расположились на 13 и 14 строчках соответственно.

    Вне конкуренции

    «Реал» уверенно движется к победе в сезоне, мадридский клуб выиграл в шестом матче подряд. В минувшем туре «галактикос» с минимальным счётом переиграл «Реал Сосьедад» (1:0). Победный гол на 29-й минуте забил Арда Гюлер.

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    • За 5 туров до окончания чемпионата Испании «Реал» набрал 84 очка и опережает своих конкурентов 11 баллов.

    В топе

    «Барселона» — главный преследователь «Реала», в турнирной таблице каталонский клуб занимает вторую строчку с активом в 73 пункта. На победу в сезоне «сине-гранатовые» вряд ли смогу рассчитывать, но за второе место команда продолжает бороться.

    Роберт Левандовский, игрок «Барселоны»
    globallookpress.com

    В 33 туре Ла Лиги «Барселона» добилась победы над «Валенсией» (4:2). Причем каталонцы смогли вырвать победу лишь в концовке поединке, отличился Роберт Левандовский, забив на 82-й и 93-й минутах. Сам польский футболист оформил хет-трик в этой встрече.

    Отобрать 2 место у «Барселоны» стремится «Жирона», которая набрала 71 очко в чемпионате. В рамках минувшего игрового дня команда на выезде переиграла «Лас-Пальмас» (2:0).

    Еврокубки

    «Реал», «Барселона» и «Жирона» — будущие участники Лиги чемпионов сезоне 2024/2025. На последнюю четвёртую путёвку в ЛЧ претендует «Атлетико», который набрал 64 очка.

    «Матрасники» в 33 туре переиграли главного конкурента в битве за 4 место, был обыгран «Атлетик» из Бильбао (3:1). В составе мадридского «Атлетико» голами отметились Родриго, Анхель Корреа, также был зафиксирован автогол в исполнении Унаи Симона.

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    • «Атлетик», в свою очередь остался на 5 месте с активом в 58 баллов. Данная позиция даёт право клубу из Бильбао сыграть в Лиге Европы.

    6 место в турнирной таблице занимает «Реал Сосьедад», у которого 51 набранное очко. «Сан-себастьянцы» пока попадают в Лигу конференций.

    Зона вылета

    В зоне вылета испанского футбола без изменений, на 18 месте расположился «Кадис», у команды 26 очков. В минувшем туре команда сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1). От спасительной 17 строчки футболисты «Кадиса» отстают на 5 пунктов.

    «Жирона» — «Кадис»
    globallookpress.com

    Улучшила положение в турнирной таблице «Гранада» (19 место), которая набрала 21 очко после крупной победы над «Осасуной» (3:0).

    По итогам сезона Ла Лигу покинет «Альмерия» (20 место), которая имеет в активе всего 14 пунктов. В минувшем туре аутсайдер Ла Лиги проиграл «Хетафе» (1:3). Следующий сезон «Альмерия» начнёт не в Примере, а в Сегунде.

    Тур № 34

    Матчи следующего тура чемпионата Испании пройдут с 3 по 5 мая.

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    Лидер Ла Лиги «Реал» свой матч проведёт дома против «Кадиса»: игра состоится в субботу, 4 мая.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В этот же день пройдёт центральный поединок 34 тура: «Жирона» примет на своём поле «Барселону».

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