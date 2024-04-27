АПЛ. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Арсенал» сразится с «Тоттенхэмом», а «Ман Сити» встретится с «Ноттингем Форест»

Матчи 35-го тура чемпионата Англии пройдут с 27 по 28 апреля

«Вест Хэм» — «Ливерпуль» 2:2

«Вест Хэм» и «Ливерпуль» поделили очки (2:2) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол забили «молотобойцы» на 43-й минуте. Нападающий команды Джаррод Боуэн выпрыгнул выше остальных после подачи углового и забил гол — 1:0.

На 48-й минуте «Ливерпуль» сумел сравнять счет. Защитник «мерсисайцев» Эндрю Робертсон решил нанести сильный удар в ближний угол ворот. Мяч от штанги оказался в воротах — 1:1.

На 65-й минуте «Ливерпуль» и вовсе вышел вперед. Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

На 77-й минуте «Вест Хэму» удалось сравнять счет благодаря голу Майкла Антонио. Матч так и закончился ничейным результатом — 2:2.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Ливерпуль 2:2 Голы: 1:0 Джаррод Боуэн (43'), 1:1 Эндрю Робертсон (48'), 1:2 Альфонс Ареола (автогол) (65'), 2:2 Майкл Антонио (77') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Владимир Цоуфаль, Курт Зума, Анджело Огбонна, Эмерсон, Эдсон Альварес, Томаш Соучек (Джеймс Уорд-Праус, 74'), Лукас Пакета, Мохаммед Кудус, Майкл Антонио, Джаррод Боуэн Ливерпуль: Алисон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Джарелл Куанса (Доминик Собослаи, 90'), Луис Диас (Мохамед Салах, 79'), Харви Эллиотт, Райан Гравенберх, Ватару Эндо (Дарвин Нуньес, 79'), Алексис Мак Аллистер, Трент Александер-Арнольд (Джо Гомес, 79'), Коди Матес Гакпо Предупреждения: Ватару Эндо (30'), Алексис Мак Аллистер (90 + 5')

После этого поединка «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 75-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 8-й позиции (49 баллов).

«Вулверхэмптон» — «Лутон» 2:1

«Вулверхэмптон» обыграл «Лутон» (2:1).

В составе «волков» голы забили Хван Хи Чан на 39-й минуте и Тоти на 50-й. Единственный мяч у «Лутон Таун» организовал Карлтон Моррис на 80-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Лутон Таун 2:1 Голы: 1:0 Хван Хи Чан (39'), 2:0 Тоте Антонио Гомеш (50'), 2:1 Карлтон Моррис (80') Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти, Нелсон Семеду, Макс Килман, Тоте Антонио Гомеш, Райан Айт Нури (Уго Буэно, 85'), Марио Лемина, Бубакар Траоре, Хван Хи Чан, Матеус Кунья (Пабло Сарабия, 76'), Joao Gomes Лутон Таун: Томас Камински, Теден Менжи, Рис Бурк, Росс Баркли (Elijah Adebayo, 78'), Альберт Самби Локонга, Карлтон Моррис, Тахит Чон, Jordan Clark (Люк Берри, 66'), Alfie Doughty (Фред Оньединма, 88'), Daiki Hashioka (Кали Вудроу, 66'), Gabriel Osho Предупреждения: Joao Gomes (11'), Альберт Самби Локонга (58'), Хван Хи Чан (82'), Пабло Сарабия (90 + 5')

После этого матча «Вулверхэмптон» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 46-ю баллами. «Лутон» — на 18-й позиции (25).

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» 1:1

«Фулхэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

Счет открыли хозяева на 52-й минуте благодаря голу Родриго Муниса. «Кристал Пэлас» ответил мячом Джеффри Шлуппа на 87-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Кристал Пэлас 1:1 Голы: 1:0 Родриго Мунис (52'), 1:1 Джеффри Шлупп (87') Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Исса Диоп, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Жоау Палинья (Саша Лукич, 68'), Харрисон Рид (Томас Кейрни, 85'), Андреас Перейра (Гарри Уилсон, 85'), Алекс Айуоби, Бобби Декордова-Рид (Виллиан, 68'), Родриго Мунис (Армандо Броя, 85') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл (Науиру Ахамада, 86'), Даниэль Муньос, Крис Ричардс, Йоаким Андерсен, Натаниэл Клайн, Майкл Олисе, Уилл Хьюз, Адам Уортон, Жан-Филипп Матета (Одсонн Эдуард, 69'), Джордан Айю (Джеффри Шлупп, 76') Предупреждения: Уилл Хьюз (83'), Йоаким Андерсен (90 + 1')

«Фулхэм» занимает 13-е место в таблице АПЛ с 43 очками, а «Кристал Пэлас» — на 14-й позиции (40 баллов).

Календарь и таблица АПЛ

«Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед» 5:1

«Ньюкасл» разгромил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 5:1.

Дублем в этом матче отметился нападающий «сорок» Александер Исак, который забил свои голы на 26-й и 61-й минутах встречи. По голу отличились Бруно Гимарайнс на 54-й минуте и Каллум Уилсон на 72-й.

Помимо этого, на 66-й минуте полузащитник «Шеффилда» Бен Осборн оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Единственный мяч у «Шеффилда» забил Анель Ахмедходжич еще на 5-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед 5:1 Голы: 0:1 Анель Ахмедходжич (5'), 1:1 Александер Исак (26'), 2:1 Бруно Гимарайнс (54'), 3:1 Александер Исак (пенальти) (61'), 4:1 Бен Осборн (автогол) (66'), 5:1 Каллум Уилсон (72') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Фабиан Шер (Эмиль Крафт, 46'), Дэниел Бёрн, Льюис Холл (Алекс Мерфи, 82'), Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Эллиот Андерсон (Каллум Уилсон, 66'), Джейкоб Мёрфи (Харви Льюис Барнс, 66'), Александер Исак, Энтони Гордон (Мэтт Ритчи, 82'), Tino Livramento Шеффилд Юнайтед: Уэс Фодерингем, Джейден Богл, Остон Трасти, Анель Ахмедходжич, Мэйсон Холгейт (Джек Робинсон, 67'), Бен Осборн, Андре Брукс (V.Souza, 70'), Оливер Арбластер, Густаво Хамер (Анис Бен Слимане, 79'), Бен Бреретон, Кэмерон Арчер (William Osula, 67')

После этого матча «Ньюкасл» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 53 очками в активе. «Шеффилд» — на последней 20-й позиции (16 баллов).

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли» 1:1

«Манчестер Юнайтед» и «Бернли» поделили очки, закончив встречу со счетом 1:1.

Единственный гол в состав «манкунианцев» забил Антони на 79-й минуте. Уже на 87-й минуте «Бернли» сумел сравнять счет благодаря точному удару Зеки Амдуни с пенальти.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Бёрнли 1:1 Голы: 1:0 Антони (79'), 1:1 Зеки Мохамед Амдуни (пенальти) (87') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Аарон Ван-Биссака, Гарри Магуайр, Диогу Далот, Каземиро, Кристиан Эриксен (Софьян Амрабат, 81'), Кобби Майну (Скотт МакТоминай, 65'), Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Антони, Расмус Хёйлунн (Амад Диалло, 65') Бёрнли: Арьянет Мурич, Витиньо Силва, Максим Эстеве, Лоранс Ассиньон, Джош Каллен, Сандер Берге, Датро Давид Фофана (Зеки Мохамед Амдуни, 57'), Вильсон Одобер, Якоб Бруун Ларсен (Йоханн Гудмундссон, 72'), Лайл Фостер, Dara O'Shea Предупреждения: Вильсон Одобер (42'), Антони (43'), Джош Каллен (60'), Максим Эстеве (90 + 2')

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 54 очками в активе. «Бернли» — на 19-й позиции (24 балла).

«Эвертон» — «Брентфорд»

суббота, 27 апреля, 19:30 мск

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«Астон Вилла» — «Челси»

суббота, 27 апреля, 22:00 мск

«Борнмут» — «Брайтон»

воскресенье, 28 апреля, 16:00 мск

«Тоттенхэм» — «Арсенал»

воскресенье, 28 апреля, 16:00 мск

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»

воскресенье, 28 апреля, 18:30 мск