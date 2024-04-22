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    Семака не беспокоит низкая результативность «Зенита»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что нормально относится к малому количеству забитых голов в последних матчах команды.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Как отношусь к тому, что у "Зенита" лишь семь голов в семи матчах? Нормально отношусь. Главное — набирать очки. Это во-первых. А во-вторых, по забитым мячам наша команда тоже находится на первом месте.

    Меньше всех пропускаем, больше всех забиваем, никаких проблем не вижу. Конечно, нам всегда хочется радовать болельщиков большим количеством забитых мячей, но не всегда это получается», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

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