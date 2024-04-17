Газзаев назвал идеального тренера для «Спартака»

Известный тренеррассказал, кто должен возглавитьпосле увольнения

«Что такое тренер для такой команды, как "Спартак"? Тренер — это результат. Когда приглашают специалиста в клуб, то смотрят на его успехи и достижения.

А "Спартак" приглашает неизвестных тренеров, чтобы нас удивить. Клубы с большими традициями и амбициями должны приглашать тренера, приносящего результат.

Конечно, идеальная кандидатура для "Спартака" — это Черчесов. Он успешно работал в сборной России, становился чемпионом в Венгрии, в Польше.

Работа тренера — это результат. Если его нет, значит, он плохо выполняет свои обязанности. Если он есть, значит, тренер движется в правильном направлении», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

Напомним, «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля на следующий день после поражения от «Сочи» (0:1).