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    Газзаев назвал идеального тренера для «Спартака»

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    Известный тренер Валерий Газзаев рассказал, кто должен возглавить «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Что такое тренер для такой команды, как "Спартак"? Тренер — это результат. Когда приглашают специалиста в клуб, то смотрят на его успехи и достижения.

    А "Спартак" приглашает неизвестных тренеров, чтобы нас удивить. Клубы с большими традициями и амбициями должны приглашать тренера, приносящего результат.

    Конечно, идеальная кандидатура для "Спартака" — это Черчесов. Он успешно работал в сборной России, становился чемпионом в Венгрии, в Польше.

    Работа тренера — это результат. Если его нет, значит, он плохо выполняет свои обязанности. Если он есть, значит, тренер движется в правильном направлении», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

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    • Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

    Напомним, «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля на следующий день после поражения от «Сочи» (0:1).

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