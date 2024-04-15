Cемшов: У меня две кандидатуры для «Спартака» — Черчесов и Карпин

Бывший футболист сборной Россиивысказался о смене тренера в московском «Спартаке».

«Московский "Спартак" должен возглавить тренер, который будет соответствовать этому футбольному клубу. "Спартак" — это имя в российском футболе, "народная команда", армия болельщиков и гранд. А клуб возглавляют те люди, которые в большом футболе не работали. "Спартак" должен тренировать специалист, который соответствует уровню команды.

У меня пока две кандидатуры для "Спартака" — Станислав Черчесов и Валерий Карпин», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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14 апреля «Спартак» отправил в отставку Гильермо Абаскаля.