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    Стали известны арбитры, которые обслужат ответные матчи 1/4 финала ЛЧ

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    УЕФА назначил судейские бригады на ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Две игры пройдут 16 апреля. Матч «Барселона»«ПСЖ» (первая игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:2) обслужит румынская бригада арбитров под руководством Иштвана Ковача.

    На игре «Боруссия» Дортмунд«Атлетико» (1:2 в первом матче) будет работать бригада словенских арбитров под руководством Славко Винчича.

    17 апреля состоятся еще два четвертьфинала. Матч «Манчестер Сити»«Реал» (3:3 в первой игре) обслужат итальянские рефери во главе с Даниэле Орсато.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На встрече «Бавария»«Арсенал» (2:2 в первом матче) будет работать бригада судей из Нидерландов. Главный арбитр — Данни Маккели.

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