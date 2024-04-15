Стали известны арбитры, которые обслужат ответные матчи 1/4 финала ЛЧ

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
Две игры пройдут 16 апреля. Матч «Барселона» — «ПСЖ» (первая игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:2) обслужит румынская бригада арбитров под руководством Иштвана Ковача.
На игре «Боруссия» Дортмунд — «Атлетико» (1:2 в первом матче) будет работать бригада словенских арбитров под руководством Славко Винчича.
17 апреля состоятся еще два четвертьфинала. Матч «Манчестер Сити» — «Реал» (3:3 в первой игре) обслужат итальянские рефери во главе с Даниэле Орсато.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
На встрече «Бавария» — «Арсенал» (2:2 в первом матче) будет работать бригада судей из Нидерландов. Главный арбитр — Данни Маккели.