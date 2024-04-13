Корнеев: Янсен в «Спартаке» — это выглядит как очередное недоразумение

Бывший спортивный директор «Зенита»высказался о возможной смене главного тренера в

Сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» в случае увольнения Гильермо Абаскаля может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

«Ивич — топовый тренер, он может возглавить любую команду, которая претендует на чемпионство и другие титулы! Черчесов также давно доказал свой уровень сильного специалиста.

Что касается Янсена, это выглядит как очередное недоразумение или сомнительная ставка. Пока он не показал, что способен работать в клубе, ставящем перед собой высокие задачи. При этом, как я понимаю, у него тот же представитель, что и у Гуса Тила и Манфреда Угальде. Так что, возможно, это сделает его путь в "Спартак" более коротким...», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Сочи» — «Спартак»

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.

В ближайшем матче «Спартак» сыграет 13 апреля против «Сочи», начало — в 14:00 мск.