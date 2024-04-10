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    Андрей Чернышов«Кто сдаётся, тот остаётся на месте». Андрей Чернышов — о призвании быть тренером, работе в «Спартаке» и сделках с совестью
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    Известный итальянский тренер отказался возглавить «Спартак»

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    Московский «Спартак» вел переговоры с известным итальянским тренером Маурицио Сарри. Об этом сообщил журналист Максим Никитин.

    Маурицио Сарри
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    Маурицио Сарри

    В марте Сарри покинул пост главного тренера римского «Лацио».

    «Список потенциальных тренеров "Спартака" — большой и длинный. В нём раньше были очень интересные фамилии. Например, Маурицио Сарри. И это не просто чьи-то мечты: человек реально был в списке, потому что сейчас не работает.

    Но, насколько я знаю, Сарри сказал: Ребята, летом я возглавлю "Милан". А "Спартак" ему менее интересен», — приводит слова Никитина «Чемпионат».

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    • Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» в случае увольнения Маурицио Сарри может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.

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