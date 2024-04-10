Известный итальянский тренер отказался возглавить «Спартак»

Московскийвел переговоры с известным итальянским тренером. Об этом сообщил журналист Максим Никитин.

В марте Сарри покинул пост главного тренера римского «Лацио».

«Список потенциальных тренеров "Спартака" — большой и длинный. В нём раньше были очень интересные фамилии. Например, Маурицио Сарри. И это не просто чьи-то мечты: человек реально был в списке, потому что сейчас не работает.

Но, насколько я знаю, Сарри сказал: Ребята, летом я возглавлю "Милан". А "Спартак" ему менее интересен», — приводит слова Никитина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» в случае увольнения Маурицио Сарри может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.