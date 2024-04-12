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    Газзаев: Матч «Краснодар» — «Зенит» может стать украшением сезона

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    Известный тренер Валерий Газзаев высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Краснодаром» в РПЛ.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Играют два лидера, которые практически на протяжении всего сезона занимают первое и второе место. В этой игре не только результат важен, но и психологическое состояние, которые будет после этого матча. Команде, которая победит, это, конечно, придаст дополнительную уверенность.

    Можно сказать, что это матч сезона. Здесь очень большие амбиции у "Краснодара". Пришел новый тренер, был очень драматичный матч в Нижнем Новгороде. Это будет серьезный матч, может быть, даже украшением нашего чемпионата.

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    • Если "Зенит" выиграет, то уже де-юре у него будет один матч в запасе. Для "Краснодара", конечно, эта игра будет очень важна.

    Мне кажется, что "Краснодар" в этом году показывает лучшее стремление. Может, качество игры не такое красивое, но я считаю, что лучшее качество — это результат на табло.

    В первой части чемпионата они блестяще играли на результат. Сейчас у них новый тренер, мы видим, что они и забивают, и пропускают много», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Краснодар» — «Зенит»

    Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 13 апреля, начало — в 17:00 мск.

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