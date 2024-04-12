Газзаев: Матч «Краснодар» — «Зенит» может стать украшением сезона

Известный тренервысказался о предстоящем матче междув РПЛ.

«Играют два лидера, которые практически на протяжении всего сезона занимают первое и второе место. В этой игре не только результат важен, но и психологическое состояние, которые будет после этого матча. Команде, которая победит, это, конечно, придаст дополнительную уверенность.

Можно сказать, что это матч сезона. Здесь очень большие амбиции у "Краснодара". Пришел новый тренер, был очень драматичный матч в Нижнем Новгороде. Это будет серьезный матч, может быть, даже украшением нашего чемпионата.

Если "Зенит" выиграет, то уже де-юре у него будет один матч в запасе. Для "Краснодара", конечно, эта игра будет очень важна.

Мне кажется, что "Краснодар" в этом году показывает лучшее стремление. Может, качество игры не такое красивое, но я считаю, что лучшее качество — это результат на табло.

В первой части чемпионата они блестяще играли на результат. Сейчас у них новый тренер, мы видим, что они и забивают, и пропускают много», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Краснодар» — «Зенит»

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 13 апреля, начало — в 17:00 мск.