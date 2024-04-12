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    Дель Пьеро о Гризманне: Этот парень один из тех, кто меняет правила игры

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    Экс-футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался об игре нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    «Я думаю, он в списке лучших. Этот парень определённо должен быть в списке тех игроков, которые меняют правила игры, потому что он из тех игроков, которые могут придумывать новые идеи», — приводит слова Дель Пьеро CBS Sports.

    Напомним, что 10-го апреля «Атлетико» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1). Гризманн отметился результативной передачей. Ответная игра состоится 16-го апреля в Дортмунде.

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    • До этого «Атлетико» проведет еще один матч в рамках 31-го тура Примеры против «Жироны» 13-го апреля. Начало игры — в 15:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В нынешнем сезоне Гризманн провел 40 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 8 голевых передач.

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