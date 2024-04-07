«Новосибирск» победил «Металлург», «Чайка» разгромила «Краснодар-2»

Рамазан Гаджимурадов сейчас выступает за «Ротор» Фото: globallookpress.com
Лидер чемпионата «Новосибирск» обыграл «Металлург» Липецк — 1:0.
Единственный мяч на 55-й минуте забил Александр Конев.
«Уфа» уверенно победила «Челябинск» со счетом 2:0.
Дублем отметился белорусский нападающий Роман Пашевич, он забил на 57-й и 71-й минутах.
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«Велес» с минимальным счетом 1:0 одолел «Муром».
На 75-й минуте москвичам принес победу Геворк Саркисян.
«Чайка» разгромила на своем поле «Краснодар-2» — 4:1.
Дубль у Александра Хохлачева, также отличились Святослав Кожедуб и Олег Козаченко. За «бычков» забил Ислам-Бек Губжоков.
«Ротор» был сильнее «Родины-2» — 2:0.
Дублем отметился в этой встрече Рамазан Гаджимурадов.