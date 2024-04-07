Кафанов прокомментировал инициативу Буффона увеличить ворота

Тренер вратарей «Ростова» и сборной Россиимнением об инициативе экс-голкипера сборной Италии и «Ювентуса», который предложил увеличить размер футбольных ворот.

По словам итальянца, с момента принятия решения о размере ворот прошло много лет, и антропометрические данные игроков значительно увеличились.

«Думаю, Буффон так пошутил. Могу сказать, что голкиперы долго привыкают к размерам ворот, годами адаптируются. Если увеличить их размер, вратарям будет еще тяжелее, потому что надо заново привыкать к чувству ворот. То, что придумывается в пользу зрелищности — это все против голкиперов. А вратарям приходится все это принимать и перестраиваться», — сказал Кафанова «СЭ».

Высота современных ворот составляет 2,44 м, а ширина — 7,32 м.