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    Кириченко возглавил «Текстильщик»

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    Дмитрий Кириченко стал новым главным тренером «Текстильщика».

    Дмитрий Кириченко
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    Дмитрий Кириченко

    «Дмитрий Сергеевич — один из лучших российских нападающих своего поколения, выступал за целый ряд клубов элитного отечественного дивизиона: "Ростов", столичный ЦСКА, ФК "Москва", "Мордовию", "Сатурн". Имеет на своем счету более сотни голов в РПЛ и четыре гола за главную национальную команду России, автор самого быстрого забитого мяча в истории Чемпионата Европы...

    Желаем Дмитрию Сергеевичу успехов на его новом посту, побед, выполнения всех поставленных задач и профессионального роста. Добро пожаловать!», — говорится в сообщении пресс-службы ивановского клуба.

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    • Ранее Кириченко входил в тренерский штаб «Ростова» и «Уфы», казахстанского «Кайрата» и иранского «Трактора». Последним местом работы 47-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.

    «Текстильщик» занимает 5-е место в группе «Серебро» во втором этапе Второй лиги А.

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