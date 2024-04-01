Кириченко возглавил «Текстильщик»

стал новым главным тренером

«Дмитрий Сергеевич — один из лучших российских нападающих своего поколения, выступал за целый ряд клубов элитного отечественного дивизиона: "Ростов", столичный ЦСКА, ФК "Москва", "Мордовию", "Сатурн". Имеет на своем счету более сотни голов в РПЛ и четыре гола за главную национальную команду России, автор самого быстрого забитого мяча в истории Чемпионата Европы...

Желаем Дмитрию Сергеевичу успехов на его новом посту, побед, выполнения всех поставленных задач и профессионального роста. Добро пожаловать!», — говорится в сообщении пресс-службы ивановского клуба.

Ранее Кириченко входил в тренерский штаб «Ростова» и «Уфы», казахстанского «Кайрата» и иранского «Трактора». Последним местом работы 47-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.

«Текстильщик» занимает 5-е место в группе «Серебро» во втором этапе Второй лиги А.