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    Мостовой: Сборной Грузии будет тяжело в матче с Грецией

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча между Грузией и Грецией в финале квалификации Евро-2024.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Я видел игру Греции, Грузии будет тяжело, но хорошо, что играют дома и будет Кварацхелия. У греков тоже неплохая команда, у них есть футболисты, многие из которых играют в Европе.

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    • Ясно, что будем болеть за Грузию, я всегда болел за Грузию. Сборной Грузии будет очень непросто пройти на чемпионат Европы 2024 года», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Грузия — Греция

    Матч Грузия — Греция состоится 26 марта, начало — в 20:00 мск.

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