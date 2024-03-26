Мостовой: Сборной Грузии будет тяжело в матче с Грецией

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча междув финале квалификации Евро-2024.

«Я видел игру Греции, Грузии будет тяжело, но хорошо, что играют дома и будет Кварацхелия. У греков тоже неплохая команда, у них есть футболисты, многие из которых играют в Европе.

Ясно, что будем болеть за Грузию, я всегда болел за Грузию. Сборной Грузии будет очень непросто пройти на чемпионат Европы 2024 года», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Грузия — Греция

Матч Грузия — Греция состоится 26 марта, начало — в 20:00 мск.